شاهد..أهم تطورات محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأميركي عن ايران

العالم - خاص بالعالم

تطورات كبيرة ومتسارعة تشهدها محادثات الغاء الحظر الاميركي عن ايران، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي وصل الى العاصمة النمساوية فيينا بهدف اجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر ان يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة.

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قال عبر تغريدة ان التوصل لاتفاق جيد نتيجة التطورات الحاصلة في المحادثات أمر ممكن، وشدد على ان كل شيء مرتبط باتخاذ الغرب قرارات سياسية لحل قضايا مهمة ماتزال عالقة مهمة للغاية لانها تجعل الاتفاق متوازنا.

من جهته اكد رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني عبر تغريدة اخرى انه على الرغم من قطع اشواط كبيرة فيما يخص الغاء الحظر، الا انه لا توجد ضمانات باتمام الامر، واضاف ان التوصل الى نتيجة نهائية يستدعي اليقظة والثبات والإبداع، واكد ان هناك قرارات محددة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها.

وفي الاطار تؤكد المصادر الايرانية، انه على الرغم من تناقص عدد النقاط الخلافية الا انه في حال عدم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية فانه لن يكون هناك اي اتفاق نظرا الى ان صناع القرار الايرانيين، يرفضون الحلول الترقيعية والمنقوصة وان الحديث عن توجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى فيينا قبل التوصل الى اتفاق امر يفتقر الى المصداقية.

وتشير تسريبات الكواليس الى ان العمل جار على ان يتمتع الاتفاق المقبل بمزايا اكبر عن اتفاق عام 2015، خاصة وانه سيمنح ايران امكانية الحفاظ على البنى التحتية للبرنامج النووي السلمي الايراني، وهي بنى تتيح لطهران اتخاذ اجراءات نووية في حال نقض الطرف الاخر لتعهداته.

وعلى الجانب الاخر تتواصل جهود كيان الاحتلال الاسرائيلي الرامية للتشويش على التوجه الدولي لانهاء ازمة اجراءات الحظر الاحادية، حيث يضغط كبار مسؤولي الكيان بشكل علني الادارة الاميركية الحالية، لمجرد طرح فكرة تقديم تنازلات بهدف التوصل الى اتفاق، وذلك وسط تقارير تؤكد وجود فريق اسرائيلي في فيينا منذ نحو اسبوعين يعمل على تقويض الجهود الجارية للتوصل الى اتفاق من خلال الضغط على الجهات الغربية المعنية بالامر.