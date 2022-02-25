المجلس الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

العالم- أوروبا

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنه وافق على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا.

وأضاف أن "هذه العقوبات تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك مراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات".

كما دعا المجلس الأوروبي إلى "إعداد واعتماد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية على بيلاروس".

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.