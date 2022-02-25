كييف: أمريكا ستزودنا بأسلحة دفاعية جديدة

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وذكر كوليبا في تغريدة أن هذا جاء في مكالمة مع الوزير بلينكن حول سبل وقف ما وصفها بـ"الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف: "أبلغني الوزير بالعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، بالإضافة إلى خطط تسليم أسلحة دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. أوكرانيا صامدة، نحن بحاجة إلى مساعدة العالم لنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.