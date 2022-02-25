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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين غرب سلفيت والاحتلال يعتدي على شابين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين غرب سلفيت والاحتلال يعتدي على شابين
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين -مساء الخميس- بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وهاجموا عددا من المنازل المواطنين، وحاولوا الاعتداء على السكان فيها.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازل المواطنين.

وذكرت أن مواجهات عديدة شهدتها البلدة بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، وسط دعوات استغاثة انطلقت عبر مكبرات الصوت في مساجد البلدة لمؤازرة البيوت التي يهاجمها المستوطنون وصد هجمتهم البربرية.

وبحسب المصادر، فقد اعتدت قوات الاحتلال على شابين على مدخل كفر الديك ونقلتهما إلى المستشفى.

وبلدة كفر الديك تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بإخطارات هدم ووقف البناء للمنازل والغرف الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي لمصلحة المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين بشكل مركّز وكبير في شمال الضفة الغربية، وخاصة نابلس وسلفيت، التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات.

وشنّ المستوطنون في 17 ديسمبر الماضي هجومًا كبيرًا كاد يوقع مجزرة بحق المواطنين، لكنّ هبة أهالي "برقة" شمال غرب نابلس حالت دون ذلك رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بـ 25 منزلًا.

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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين غرب سلفيت والاحتلال يعتدي على شابين