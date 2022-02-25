بحر: ستبقى مجزرة "الإبراهيمي" شاهدة على إرهاب الاحتلال

العالم-فلسطين

وأضاف بحر في تصريح بمناسبة الذكرى 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، التي قتل فيها المتطرف باروخ جولدشتاين 29 فلسطينيًا خلال أدائهم صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي عام 1994: "لا يزال الاحتلال وقطعان مستوطنيه يستغلون حالة الصمت الدولي على جرائمهم وانتهاكهم الصارخ للقوانين، ليرتكبوا المزيد من الجرائم والممارسات العنصرية في كافة الاراضي الفلسطينية".

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي وتطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مطالبًا بتحرك فوري من أجل عزل الاحتلال وملاحقته قانونيًا، في شتى المحافل السياسية والحقوقية والدولية.

وأكد بحر أن (فجر الشهداء) التي تتزامن مع مجزرة المسجد الإبراهيمي هي رسالة ثبات وصمود ووحدة تبشر ان شعبنا على موعد مع النصر والتحرير قريبا بإذن الله.