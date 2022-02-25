المركزي السوري يوضح شروط قبض الحوالات بالدولار

العالم - سوريا

وقال المركزي في توضيح خاص لـ”الاقتصادي” بأن الحوّالة التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة، يتم قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد، إما بذات العملة التي وردت بها، أو ما يعادلها بالليرات السورية، بسعر تسليم الحوالات.

ويشترط المركزي لتسليم الحوالات الشخصية للمواطنين فوق الـ5,000 دولار بالعملة الأجنبية، إبراز الهوية الشخصية فقط، بينما الحوالات التجارية تحتاج إبراز سجل تجاري أو صناعي.

ولفت المركزي إلى إمكانية قبض الحوالة، وفقاً لخيارين: الأول استلام المبلغ نقداً بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية، والثاني قيد المبلغ بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية في حسابه لدى أي مصرف عامل.

ونفى المركزي مؤخراً صدور أي تعليمات رسمية بخصوص منع التعامل بالدولار القديم، فيما أكدت شركات صرافة أنها تقوم بتسليم الحولات تبعاً للأوراق التي تم تحويلها سواء قديمة أو جديدة.

وفيما يتعلق بتسليم الحوالات الواردة التي تبلغ قيمتها 5,000 دولار وما دون، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فيكون بالليرات السورية حصراً، وبسعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف بتاريخ ورود الحوالة.

ونفت شركة “الفاضل للصرافة” تسليمها حوالات بالدولار الأمريكي، إلا بوجود سجل تجاري للمستلم، وتجاوز المبلغ المحّول 5,000 دولار، بينما أكدت تقارير صحفية مؤخراً أن المواطنين يستطيعون الحصول على الحوالة بالدولار دون أن تحدد شروط وسقوف معينة للحوالة.