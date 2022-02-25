بالفيديو.. روسيا ترد على تصعيد الناتو في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

واوضح دودين في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن القيادة الروسية انتظرت 8 سنوات، وشاهدت عمليات الدول الغربية نحو شرق اوروبا وأسست قواعد عسكرية ارتكبت الجرائم بحق الشعب شرق اوكرانيا.

واضاف، ان هناك استراتيجية في اوكرانيا منذ انقلاب 1914 الى اليوم هذا ضد روسيا، حيث منع 90بالمئة من السكان في اوكرانيا من التحدث بالغتهم الروسية.

واشار دودين الى ان حلف شمال الاطلسي، منذ الانقلاب الفاشي في اوكرانيا صعد توغله وزحفه شرقا لتحقيق استراتيجية الهميمنة الكونية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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