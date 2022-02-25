شاهد..لماذا اختار الغرب هذا التوقيت للتصعيد في الازمة الاوكرانية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لقناة العالم الاخبارية، "إن موسكو سيكون لها مواقع قوى على الارض في المفاوضات الاتية مع الغرب، لذا كلما حقق الروس مزيدا من السيطرة العسكرية، وازالة مشهد الطبقة السياسية والعسكرية المؤيدة للغرب ستستثمرها في هذه المفاوضات.

واضاف، ان هناك دول غربية لا ترحب بفرض العقوبات على روسيا، لان العقوبات على موسكو ستؤثر بشكل مباشر الاقتصاد الاوروبي.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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