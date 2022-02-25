الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..لماذا اختار الغرب هذا التوقيت للتصعيد في الازمة الاوكرانية؟

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي اسامة دنورة إن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ستقوي اوراق موسكو الرابحة في مواجهة الغرب.

العالم - خاص بالعالم

وقال دنورة في حديث لقناة العالم الاخبارية، "إن موسكو سيكون لها مواقع قوى على الارض في المفاوضات الاتية مع الغرب، لذا كلما حقق الروس مزيدا من السيطرة العسكرية، وازالة مشهد الطبقة السياسية والعسكرية المؤيدة للغرب ستستثمرها في هذه المفاوضات.

واضاف، ان هناك دول غربية لا ترحب بفرض العقوبات على روسيا، لان العقوبات على موسكو ستؤثر بشكل مباشر الاقتصاد الاوروبي.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

روسيا تبلغ كيان الاحتلال بقدرتها على 'احتواء' بيانها الاستنكاري

بالفيديو.. روسيا ترد على تصعيد الناتو في اوكرانيا

شاهد..دور المجتمع الدولي في الأزمة الاوكرانية الراهنة

5 سيناريوهات محتملة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كمالوندي يلتقي مع أوليانوف في فيينا

كيف صمد اليمن 7 سنوات ولم تصمد أوكرانيا 7 ساعات !

شاهد..استهلاك واشنطن الاعلامي في الازمة الاوكرانية

أوكرانيا تزعم مقتل الف جندي روسي خلال مواجهات عسكرية

بوتين يدعو الجيش الأوكراني 'إلى تولي السلطة' في كييف

وفد من حماس يلتقي النخالة لبحث تطورات القضية الفلسطينية