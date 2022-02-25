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مهدي طارمي.. مرشح كأفضل لاعب كرة القدم في الأسبوع في الدوري الأوروبي

مهدي طارمي.. مرشح كأفضل لاعب كرة القدم في الأسبوع في الدوري الأوروبي
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تم ترشيح المهاجم الإيراني في فريق بورتو البرتغالي، مهدي طارمي، كأفضل لاعب كرة القدم في الأسبوع في الدوري الأوروبي.

العالم - ايران

وتألق اللاعب الإيراني، مهدي طارمي، في مباراة بورتو ضد لاتسيو الليلة الماضية وذلك ضمن مباريات دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي 2022.

ونجم مباراة الاياب كان بلا شك طارمي حيث حصل المهاجم الإيراني ولاعب منتخب بورتو على ركلة جزاء وحول الكرة نفسها إلى هدف، ثم بتمريرة جميلة، الى سيرجيو كونسيسائو، استطاع ان يصنع هدف آخر لفريقه .

بعد أداء طارمي الرائع، وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) نجم المنتخب الإيراني من بين المرشحين الأربعة لأفضل لاعب في الأسبوع في الدوري الأوروبي.

وضمت قائمة المرشحين بالاضافة الى طارمي (بورتو) و ریکاردو هورتا (براغا برتغال) و روسلان مالینوفسکی (آتالانتا ایطالیا) و جیمز تَورنیر(رنجرز اسکاتلند)

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