خارجية العراق تمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين

العالم - العراق

وقال المتحث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن "وزارة الخارجية خولت القائم بالاعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".

وأضاف أن" تنسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في اوكرانيا عدنان الكاظمي"، مبينا أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالبا".

وتابع الصحاف: "أوعزنا إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا، بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".