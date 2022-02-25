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وزير الامن الايراني: أزمة اوكرانيا نموذج على محاولات اميركا الفاشلة للمحافظة على هيمنتها

وزير الامن الايراني: أزمة اوكرانيا نموذج على محاولات اميركا الفاشلة للمحافظة على هيمنتها
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

ندد وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب بتدخلات اميركا وسياساتها الاستعلائية عادّا ازمة اوكرانيا نموذج جديد على محاولاتها الفاشلة للحفاظ على هيمنتها ومكانتها كقوى كبرى.

العالم - ايران

وقال خطيب، في كلمته أمام ملتقى قادة لواء الامام الحسن المجتبى (ع) والمحاربين القدماء في اهواز/ جنوب غرب/ اليوم الجمعة: يعود الفضل في استمرار هزائم اميركا الى القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية وصمود الشعب الايراني وجبهة المقاومة وتنسيق الجهود بين صنوف القوات المسلحة في المنطقة.

واضاف: إن الغربيين واميركا يسعون لصنع تكتلات جديدة بقيادة الناتو لكنهم رغم هذه المخططات اضطروا الى الانسحاب من العراق وافغانستان وسوريا.

وتابع: إن هدف الناتو من وراء ضم اوكرانيا هو فرض حصار عسكري على روسيا والصين و"لو كان الناتو يمسك بزمام القوة اللازمة لاستطاعت اميركا الثبات في افغانستان واليمن لكن اصدقاء الناتو آلوا الى الضعف في غرب آسيا.

ووصف تمدّد الناتو باتجاه الشرق بأنه يؤجج التوترات ويشكل تهديدا لاستقرار وأمن البلدان المستقلة والمعارضة لهيمنة اميركا في مختلف مناطق العالم.

وعدّ خطيب ادعاء حيازة اميركا والغرب على الاقتدار بأنه قد ثبت بطلانه حيث ان التطورات الجارية بفيينا تؤكد اقتدار ايران.

ولفت الى ان البلدان التي تدّعي حيازتها على موقع القوة الكبرى اضطرت الى الرضوخ لمواقف ايران والجلوس معها الى طاولة المفاوضات والتفاهم والاعتراف بحقوقها في مختلف المجالات.

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وزير الامن الايراني: أزمة اوكرانيا نموذج على محاولات اميركا الفاشلة للمحافظة على هيمنتها

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