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وقال: "السياسة التي تم اتباعها من قبله زيلينسكي قضت بشكل نهائي على الاقتصاد الأوكراني، وأطلقت عسكرة غير مسبوقة في أوكرانيا. ووصلت إلى درجة أنه بدأ يهدد روسيا بالأسلحة النووية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، كان هو الذي وضع نقطة النهاية، ودمر كل الفرص لمواصلة محادثات مينسك بتصريحاته وأفعاله".

وأضاف أنه في عهد زيلينسكي بدأت "عملية عسكرية أخرى تحمل طبيعة انتقامية ضد سكان دونباس، مما أدى إلى عواقب وخيمة. الفريق الذي يحيط به يتكون من أشخاص مثله، أو من عملاء لقوى خارجية، وخاصة القوات الأمريكية".

وتابع أن زيلينسكي "وصل بطريق الخطأ إلى رأس القيادة الأوكرانية وأصبح بيدقا في أيدي الجماعات الداخلية المعادية للروس والمسؤولين عن أعماله في الخارج، ومؤخرا كان في حالة تبعية كاملة واتبع تعليماتهم بصرامة".

وصرح زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ مؤخرا بأن كييف قد تعيد التفاوض حول التزاماتها بموجب مذكرة بودابست، التي تخلت بموجبها عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية روسية وبولندية.