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بايدن: الولايات المتحدة تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو

بايدن: الولايات المتحدة تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو، مؤكدا التزام بلاده الصارم بالمادة 5 من ميثاق الحلف.

العالم-الامريكيتان

وأكد بايدن أنه أمر بنشر قوات إضافية لزيادة قدرات الحلف في أوروبا ودعم الحلفاء في الناتو.

ورحب بقرار تفعيل الخطط الدفاعية لحلف الناتو وعناصر قوة الرد التابعة لحلف الناتو لتعزيز الموقف الجماعي، فضلا عن التزامات الحلفاء بنشر قوات برية وجوية إضافية في الجناح الشرقي وقوات بحرية من أعلى الشما إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأكد بايدن على الدعم الاقتصادي والإنساني والأمني المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بالإضافة إلى الجهود المستمرة لحشد الدول الأخرى لتقديم مساعدة مماثلة.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه المتمثل في تقسيم الغرب، مشيرا إلى أن حلف الناتو متحد كما كان دائما وسيحافظ على بابه مفتوحا أمام الدول الأوروبية التي تشاركهم قيمهم والتي قد تسعى يوما ما للانضمام إلى التحالف.

من جهة أخرى، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الولايات المتحدة ستتبع الاتحاد الأوروبي وستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

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بايدن: الولايات المتحدة تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو

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