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سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني

سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت،عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني.

العالم-اوروبا

وقال الممثل الخاص للمجموعة الإنسانية في دونباس، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال يوم أمس الجمعة، قُتل سبعة مدنيين وأصيب 15 آخرون نتيجة القصف المدفعي للقوات الأوكرانية.

وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

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