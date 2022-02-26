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إصابة سفينة شحن يابانية بصاروخ قبالة سواحل أوكرانيا

إصابة سفينة شحن يابانية بصاروخ قبالة سواحل أوكرانيا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصاب صاروخ سفينة شحن تابعة لشركة يابانية قبالة سواحل أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح.

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة كيودو اليابانية، السبت، عن شركة الشحن المسجلة في مقاطعة إهيمه بغرب اليابان أن السفينة "نامورا كوين" التي ترفع علم بنما كانت تبحر في البحر الأسود أصيبت بصاروخ قبالة سواحل أوكرانيا.

وأضافت الشركة أن أحد أفراد طاقم السفينة والبالغ عددهم 20 فلبينيا أصيب بجروح، وأن أضراراً لحقت بالسفينة.

وأشارت إلى أن السفينة قادرة حاليًا على مواصلة ملاحتها وهي في طريقها إلى تركيا لإجراء تقييم الأضرار.

ونقلت كيودو عن وكالات أنباء أجنبية أن السلطات الأوكرانية أفادت أن القوات الروسية هي التي أطلقت الصاروخ على السفينة.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

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