شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية

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تطورات متسارعة تشهدها العاصمة الاوكرانية كييف حيث عاشت المدينة ليلة قاسية بعد وصول القوات الروسية اليها وشهدت بعض الشوارع اشتباكات متواصلة ودوت اصوات الانفجارات بشكل كبير في ارجاء المدينة كما قصفت الطائرات الروسية عدد كبير من القواعد والمقرات العسكرية داخل كييف وذكرت وسائل اعلام ان القوات الروسية التي كانت متمركزة في ضواحي كييف هاجمت العاصمة من عدة اتجاهات كما قال شهود اعيان انهم سمعوا اصوات اطلاق نار واشتباكات بالقرب من مقار حكومية وسط كييف كما نشرت مقاطع فيديو لدخول عشرات او مئات الدبابات الروسية لضواحي المدينة وبعض شوارعها.

الى ذلك ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدّى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في كييف مشددا أنه صد هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعه في شارع النصر وهو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف. مضيفا ان الاوضاع في كييف لازالت تحت السيطرة حسب بيان صدر عنه اليوم صباحا مشددا ان البنى الحتية والمنشات الحكومية مؤمنة بشكل جيد. كما اكد الجيش الاوكراني ان القوات الروسية اطلقت صواريخ كاليبر على العديد من القواعد العسكرية الاوكرانية من البحر الاسود.

وفي السياق نفسه تواصل القتال في مدينة خاركيف حيث قالت مصادر اعلامية ان القوات الروسية شنت هجمات كبيرة على قواعد عسكرية اوكرانية في المدينة ومضيفة ان القوات الروسية تطبيق حصار على المدينة بشكل كامل كما سمعت اصوات انفجارات واشتباكات في شوارعها ودعت سلطات خاركيف السكان للنزول للملاجئ، مشيرة إلى وجود أزمة غذاء وتهافت على مخازن الطعام في خاركيف.

هذا بينما قالت موسكو إن جيشها دخل مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة كما شددت ان قواتها تواصل تقدمها في جميع المحاور داخل أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وقالت وزارت الدفاع الروسية في وقت سابق انها دمرت اكثر من مئتين منشأة عسكرية وست طائرات ومروحية واحدة وخمس مسيرات في أوكرانيامشددة ان قواتها اصبحت داخل مدينة كيف وانها سيطرت على مطار استراتيجي في ضواحي المدينة كما نفت وزارة الدفاع الروسية اطلق أي قذائف صاروخية على كييف.

