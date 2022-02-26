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القضاء البحريني يقرر سجن طفل بحريني وأخيه الأكبر

القضاء البحريني يقرر سجن طفل بحريني وأخيه الأكبر
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، برئاسة القاضي بدر عبداللطيف العبدالله، تصدر حكمها على الطفل البحريني "جعفر جاسم حبيب جاسم" البالغ من العمر 17 عامًا، بالسجن لمدة 3 سنوات، وأخيه "محمد جاسم حبيب جاسم" البالغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

العالم - البحرين

واعتقلت السلطات الأمنية الأخوين جاسم بتهمة محاولة تفجير سلندر لم ينفجر في الأساس، لكن خلال فترة التحقيق والتعذيب الذي تعرضا له تم تركيب تهم جديدة وأكثر خطورة لهما.

يشار إلى أن الأخ الأكبر (محمد جاسم) والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، هو معتقل سياسي سابق، إذ خرج من السجن في العام 2019 بعد أن أنهى فترة مدتها خمس سنوات نتيجة حكم صادر عليه لسبب سياسي.

يذكر أن بدر العبد الله، هو قاض من أصول أفغانية، وأصدر أحكاما قاسية متعددة، وأصدر في العام 2019 أسقط الجنسية البحرينية عن 138 بحرينيا في بعض القضايا السياسية.

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