أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 26 فبراير 2022

ابرار ....

باقري كني كبير المفاوضين الايرانيين : لا ضمانات لتجاوز خط النهاية في المفاوضات النووية

ابتكار ..

إنعكاسات الحرب في أوكرانيا على الإقتصاد العالمي

اطلاعات..

هجوم روسي شامل على أوكرانيا .. الدبابات المهاجمة دخلت كييف

جام جم...

طعم الناتو ... فلاديمير زلنسكي الذي وثق بالغرب جعل بلاده رهينة حرب مدمرة

جوان..

أوروبا ترحب بحرب جديدة ...بقيتُ وحيدا

جمهوري اسلامي ..

إستنكار عالمي للهجوم الروسي على أوكرانيا

حمايت ..

كييف وحيدة في الحرب ضد موسكو ...الخسارة الكبرى لأوكرانيا بسبب وثوقها بالغرب

رسالت ..

حرب أوكراينا ، مؤشر على نهاية النظام العالمي الأمريكي ، أيام إهتزاز بيت العنكبوت في العالم

رويش ملت ...

وزير الأمن : خطة آبراهام مشروع فاشل

سياست روز

في رده على التهديدات الغربية ، الجيش الروسي يصل كييف ، الناتو يصاب بالخرس

عصر ايرانيان ...

الأزمة في أوكرانيا هي نتيجة الثقة بالغرب ، الرئيس الأوكراني المتحالف مع الغرب : أميركا والناتو خائفان ، لقد بقينا وحيدين

كيهان ..

أوكرانيا لم تصمد 48 ساعة ، أميركا تتخلى عن حلفائها مرة أخرى ، ليتعظ أولئك الذين يميلون للغرب

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

ابتكار..

صحيفة ابتكار تطرقت في مقالها الذي حمل عنوان (إنعكاسات الأزمة الأوكرانية على المفاوضات النووية ) الى تأثير الحرب القائمة في اوكرانيا على مستقبل المفاوضات النووية .... يمثل الغزو الروسي لأوكرانيا بداية تطورات جديدة في العالم ونقطة تحول في المنافسات الجيوسياسية بين الغرب والشرق. ستكون هناك اصطفافات جديدة في العلاقات الدولية. من المؤكد ( أن مستوى التوتر سيرتفع والحرب الباردة ستبلغ ذروتها). سيزدهر سوق السلاح وستشهد العلاقات بين الغرب والشرق توترا ملحوظا .

ستُفرض عقوبات شديدة على روسيا ، لكن ما انعكاسات هذه التطورات على المحادثات النووية الإيرانية؟ على المدى القصير ، لن نشهد تأثيرا كبيرا على المفاوضات. لأن مستوى الأزمة في أوكرانيا أعلى بكثير من ان تؤثر عليه المفاوضات النووية ، لكن على المدى الطويل ، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة في علاقاتنا مع الغرب. أولاً ، الأزمة الأوكرانية ، إلى جانب أزمة تايوان ، ستنقل التركيز على إيران وتحوله الى تركيز غربي على مناطق بعيدة عنا.

وهذا سيحفز الغرب على رفع الحظر عن إيران ، وبالتالي فإن الغرب سيبدي رغبة اكبر للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في الواقع ، لن نكون الأولوية الأمنية للغرب. الفرصة الثانية هي موضوع الطاقة. في حال نجاح المفاوضات النووية والدخول الرسمي للنفط الإيراني إلى السوق العالمية، كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة. لكن مع العقوبات الغربية على روسيا ، سيحدث العكس ، بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للنفط والغاز الإيراني المزيد من العملاء. في الواقع ، فإن العقوبات على روسيا ستزيد من حاجة الغرب للطاقة الإيرانية. إذن ، هناك العديد من الدروس والآثار المترتبة على الاصطفافات الدولية الجديدة التي تتجاوز ما يحدث على أرض الواقع.

جوان...

صحيفة جوان ناقشت الازمة القائمة في اوكرانيا في مقالها الذي حمل عنوان ( أوروبا تأخذ الإنسان إلى الحرب مرة أخرى ) .... "حقوق الإنسان" - المصطلح الدولي الأكثر استخدامًا – يقف الآن على جهة من التاريخ ، فيما على الجانب الآخر ، وهو الجانب السيئ من التاريخ ، أصبح الغرب ، بصفته المطالب الرئيسي بحقوق الإنسان ، مراقبًا محايدًا ، لقد رحبت أوروبا بحرب أخرى ، أو بعبارة أخرى ، بعد إشعال حروب عديدة وطويلة في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم ، أصبحت الآن تتوق إلى حرب جديدة ، لدرجة أنها أصبحت تراقبها عن كثب...( أحداث العام الماضي تُظهر أنه كان بإمكان أوروبا وروسيا منع الحرب ) ، فقد تصرف الأوروبيون بجشع لتوسيع تحالف عسكري من خلال إغراء أوكرانيا ، وردّت روسيا بمعارضة التحالف العسكري بإجراء عسكري وحرب ضد اوكرانيا .

كل شيء مهم هنا ما عدا الانسان ، يستخدم أطراف النزاع مصطلح "المصالح الوطنية او القومية " أكثر من أي شيء آخر ، وليس "المصالح الإنسانية".

لقد ذهب الأطلنطي الغربي إلى الحرب مع القومية الروسية ، والانسان يتفرج على هذا النظام الجديد ، وهو تحت القصف. ستنتهي الحرب في أوكرانيا يوما ما . حرب أوروبية خالصة أشعل الأمريكي فتيلها .

كل أولئك الذين وقّعوا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وبعد حربين عالميتين مدمرتين في قلب أوروبا ، دخلوا الآن في حرب كبرى أخرى. أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا رسميًا أنهما زودتا أوكرانيا بأسلحة فتاكة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. اسلحة فتاكة بمعى قتل الانسان .

إن الأوروبيين في القرن الحادي والعشرين ، الذين تجاوزوا حدود المنظومة الشمسية بعلومهم ، وقدّموا للعالم الآلاف من الفلاسفة ، وعلى الرغم من امتلاكهم لأنظمة حقوقية وسياسية متطورة لكنهم أغرقوا قلب أوروبا في حرب أخرى ووقفوا في الجانب المظلم من التاريخ .

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي تطرقت الى ملف المفاوضات النووية في مقالها الذي حمل عنوان ( أسبوع حاسم بإنتظار المفاوضات النووية في فيينا ) ... سيكون الاسبوع الحالي اسبوعا حاسما للمفاوضات النووية في فيينا ، المندوبون والممثلون للدول المشاركة في المفاوضات سيطرحون آرائهم حيال المقترحات التي تقدمت بها كل الاطراف بعد استشارات اجروها في عواصمهم . علي باقري كني بدوره عاد الى طهران الخميس الماضي واجرى استشارات في طهران .

الظاهر ان هناك اتفاق على 98 بالمئة من المقترحات و (أن الإتفاق الآن مرهون بإلارادة السياسية للأطراف المشاركة في المفاوضات) . كبير المفاوضين الايرانيين صرح بأن الاتفاق يحتاج اتخاذ قرارات مهمة من قبل الدول الغربية . باقري وعلى صفحته في تويتر كتب : مهما كنا قريبين من الاتفاق فلا ضمانات بعبور الحاجز الاخير من المفاوضات وبلوغ خط النهاية ، هذا الامر يحتاج الى الذكاء ، الثبات ، الابداع واستراتيجية متوازنة للوصول الى الخطوة الاخيرة ، ولانجاز المهمة يجب على الاطراف الغربية اتخاذ بعض القرارات المهمة.

خراسان...

صحيفة خراسان تطرقت الى الحرب الدائرة في اوكرانيا بمقال حمل عنوان ( العبرة من أوكرانيا الوحيدة ) ... في العلاقات الدولية ، هناك مبدأ يسمى "المساعدة الذاتية" حيث ينصح الدول بعدم التعويل على مساعدة ودعم الدول الأخرى في الأزمات والحروب ، بل يجب على الدول زيادة قوتها لمنع اي عدوان على اراضيها.

قد تكون التجربة الملموسة لهذه النظرية هي تجربة أوكرانيا ، لكن لماذا تُعتبر أوكرانيا مثالًا ملموسًا على عدم التصرف وفقًا لمبدأ المساعدة الذاتية في مسرح التطورات الدولية؟( كانت أوكرانيا تمتلك ثلث الصواريخ النووية للإتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة )، لكن في عام 1994 ، وقّعت أوكرانيا اتفاقية "بودابست" مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ، وتعهدت بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية ، في المقابل ، تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بحماية أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها ضد أي عدوان خارجي.

امتثلت أوكرانيا لكامل التزاماتها ؛ لكنها أصبحت منذ ذلك الحين دولة هامشية وضعيفة ... بعد ان أبدت أوكرانيا رغبتها بالانضمام إلى الناتو ، استخدمت روسيا أيضًا ذريعة دعم الانفصاليين في شرق البلاد ... بعد دخول بايدن البيت الابيض ، بدأت واشنطن بالضغط على النقاط الجيوسياسية الساخنة للصين وروسيا وذلك لحصر بكين وموسكو داخل حدودهما الجغرافية ، من جهة اخرى حاول الرئيس الأوكراني ، الذي خُدع بوعود دعم الناتو والولايات المتحدة لبلاده في مواجهة اي اجراء عسكري روسي ، إلى إثارة موضوع الانضمام الى حلف الناتو ما اثار حفيظة الروس واتخاذا جراء عاجل لتوجيه ضربة قاصمة للاستراتيجية الامريكية الجديدة ، ربما كان الأمر الاكثر ايلاما للشعب الأوكراني هو الثقة التي كانت لديهم في وعود الولايات المتحدة التي تركتهم وحيدين لمواجهة مصيرهم ...

صبح امروز...

صحيفة صبح امروز قدمت قراءة اخرى للحرب في اوكرانيا في مقال حمل عنوان (الحرب هي الحرب ) ... سواء في إيران والعراق ؛ سواء في سوريا واليمن أو أوكرانيا وغيرها ؛ صوت صفارات الإنذار ونيران القنابل والصواريخ هي واحدة ، الحرب هي احدى الكلمات المليئة بالمعاني لكن تداعياتها واحدة في كل البلدان وبجميع اللهجات واللغات . أينما حدثت الحرب في اي مكان في العالم ، فان حياة الناس ستنقلب رأسا على عقب .

في السنوات الاخيرة ونظرا للتطور الحاصل في شبكات التواصل الاجتماعي اصبحنا نتلمس مخاطر وويلات الحرب اكثر من السابق ، فالحرب لا تقتصر على هدم الابنية والمدن والطرقات ، (فالحرب نار تحرق الأمن والثقافة والإقتصاد ، وستدفع الأجيال فاتورته لسنوات وعقود طويلة ).

الحرب ورغم مرارتها لكن على الغرببين ايضا ان يتذوقوا هذه المرارة وان يتعرفوا على مأساتها ، الحرب هي الحرب اينما كانت ، فاصوات صفارات الانذار والقنابل والصواريخ فيها ، هي نفسها في كل مكان . ستنتهي الحرب يوما ما وسيذكر التاريخ مجريات تلك الحرب بمرارة ، وتبقى بطولات البواسل الذين دافعوا عن بلدهم خالدة في التاريخ .