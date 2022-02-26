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شاهد .. نزوح الأوكرانيين من مناطق الحرب بإتجاه غربي البلاد

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

فر عشرات الالاف من النساء والاطفال الأوكرانيين من بلادهم باتجاه دول الاتحاد الاوروبي لاسيما بولندا والمجر ورومانيا وتحدث اللاجئون العابرون للحدود عن مخاوفهم من الحرب التي تشهدها بلادهم في وقت تمنع السلطات الاوكرانية الرجال الذين تترواح اعمارهم من ثمانية عشر عاما الى ستين عاما من عبور الحدود لتجنيدهم . وقد أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر أن مئة ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

العالم - أوروبا


اللاجئون من النساء والأطفال الأوكرانيين يعبرون الحدود غرباً نحو بولندا والمجر ورومانيا خشية الأوضاع في بلادهم.يتحدثون عن مخاوفهم جراء الحرب التي تشهدها بلادهم.

وقالت مواطنة أوكرانيا:"أنا من الجزء الغربي من أوكرانيا ، لذا فمن المرجح الآن أن الوضع أفضل مما هو عليه في الوسط أو في الشرق ، نحن خائفون ، زوجي لا يزال هناك سنقاتل حتى لو لم تساعدنا أوروبا".

مجموعة من الأطفال ينامون في عربة ورجل يأخذ طفله، فيما البعض من النساء يضعن أمتعة في السيارة ومجموعة اخرى من النساء يتحدثن إلى المسؤولين.

وقال مواطن أوكراني:"'نحن من كييف وقبل يومين ذهبنا إلى إيفانو فرانكيفسك غرب أوكرانيا لأن والدينا كانوا قلقين للغاية بشأننا".

الناس يمشون حاملين حقيبة وأكياس باتجاه الحدود الاوروبية في وقت تحظر القواعد الأوكرانية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر وستين عامًا ، والذين يمكن تجنيدهم عبور الحدود.


وقالت مواطنة اوكرانية هناك الكثير من المعارك ، لذلك هذا فظيع. لا يوجد شيء جيد هناك ، فقط دماء وأطلال وكل ما يمكن أن تجلبه الحرب معها. هذا كل شيء.

كنا في فندق ، وكثير من الناس يبكون ، ربما لديهم أقارب في كييف أو مدن أخرى ، لا أعرف. لكن لم يكن أحد يبتسم ، كان الأمر محزنًا للغاية. أتمنى أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن ونريد العودة إلى المنزل فقط

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن ما يصل إلى خمسة ملايين شخص قد يحاولون الفرار إلى الخارج.

اما السكان الذين لايزالون في بلادهم لاسيما في العاصمة كييف يتزاحمون الى أنفاق محطات المترو هربًا من القصف الذي تتعرض له بلادهم.وأظهرت الصور طوابير من سكان كييف في محطات مترو أنفاق المدينة، مصطحبين معهم حقائب تحتوى على احتياجاتهم الضرورية لفترة البقاء في ملجأ.

وتعد شبكة مترو الأنفاق في كييف أكبر وأقدم شبكة مترو في البلاد. ومثلها مثل شبكة مترو أنفاق لندن مصممة بحيث تستخدم كملاجئ للسكان في حالة الحرب.

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