السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بغداد.. القبض على مجموعة توزع منشورات تحرض على الطائفية (صورة)

بغداد.. القبض على مجموعة توزع منشورات تحرض على الطائفية (صورة)
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 4 أشخاص في بغداد قاموا بتوزيع منشورات تحرض على الفتنة الطائفية بين زوار الإمام الكاظم عليه السلام.

العالم-العراق

وذكرت القيادة في بيان، انه "بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ساحة صنعاء بمنطقة (الحرية) ب‍بغداد، يقومون بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين مع ما ضبط معهم من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

تصنيف :

روابط ذات صلة

تعطيل الدوام الرسمي في بغداد بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

الحشد يطلق الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

عالي المستوى.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الثقافة يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني

مسؤول في الخارجية الايرانية يفند خبر تحديد موعد نهائي لايران في فيينا

الموافقة على اجراء اختبارات سريرية للقاح ايراني خاص بمتحور أوميكرون

الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 7 آلاف إصابة و 224 وفاة جديدة بكورونا

عادل عبد المهدي: سيبقى شبح الاستبداد الصدامي بعيدا عن العراق

ما قصة تاريخ آل سعود ويوم التأسيس؟