بغداد.. القبض على مجموعة توزع منشورات تحرض على الطائفية (صورة)

العالم-العراق

وذكرت القيادة في بيان، انه "بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ساحة صنعاء بمنطقة (الحرية) ب‍بغداد، يقومون بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين مع ما ضبط معهم من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".