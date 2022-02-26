السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخطوط الجوية العراقية تصدر بيانا بشان تأخر رحلة بغداد - موسكو

الخطوط الجوية العراقية تصدر بيانا بشان تأخر رحلة بغداد - موسكو
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، أن تأخر إحدى رحلاتها اليوم من بغداد إلى موسكو جاء بسبب إغلاق الأجواء.

العالم - العراق

وأوضحت إدارة الشركة في بيان ، أن "تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو جاء بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية".

وأضافت أن "الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها فوق أجواء محافظة أربيل ما استدعى إبلاغ قائد الطائرة بالانتظار في الأجواء لحين استحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو".

وأشارت الى أنه "بعد تأخر استحصال الموافقات الفورية، تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين استحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها".

وأضاف، أن "استحصال الموافقات دام قرابة ساعتين، وتم بعدها استئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن"، مبينا أنه "سيتم التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من تواصل استمرار الرحلات بين بغداد وموسكو".

روابط ذات صلة

العراق ينسق مع بولندا لدعم العراقيين الخارجين من أوكرانيا

خارجية العراق تمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جامعات أفغانستان تعيد فتح أبوابها بحضور عدد قليل من النساء

وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا

لبنان.. لقاء بين الأمين العام لحركة الأمة والشيخ تسخيري

السودان.. دقلو يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي توطيد علاقات البلدين

الاحتلال يقتحم بلدة اليامون غرب جنين

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع السككي