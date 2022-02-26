الخطوط الجوية العراقية تصدر بيانا بشان تأخر رحلة بغداد - موسكو

العالم - العراق

وأوضحت إدارة الشركة في بيان ، أن "تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو جاء بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية".

وأضافت أن "الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها فوق أجواء محافظة أربيل ما استدعى إبلاغ قائد الطائرة بالانتظار في الأجواء لحين استحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو".

وأشارت الى أنه "بعد تأخر استحصال الموافقات الفورية، تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين استحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها".

وأضاف، أن "استحصال الموافقات دام قرابة ساعتين، وتم بعدها استئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن"، مبينا أنه "سيتم التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من تواصل استمرار الرحلات بين بغداد وموسكو".