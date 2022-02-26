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الكويت تشتري أول اقراص دواء لعلاج كورونا

الكويت تشتري أول اقراص دواء لعلاج كورونا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

طلبت وزارة الصحة الكويتية، من شركة فايزر التعاقد المباشر لتوفير عقار باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا المستجد.

العالم - الكويت

وذكرت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصادر مسؤولة قولها، إن الوزارة طلبت توفير كميات من العقار المخصص لعلاج مرضى كورونا بقيمة 9 ملايين دولار.

و"باكسلوفيد" هو أول دواء مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا.

وأوصت مصادر طبية كويتية بإعطاء الدواء "للبالغين الذين لا تتطلب حالتهم الأكسجين التكميلي والمعرضين لمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بالفيروس"، وفق الصحيفة.

وفي 18 يناير/ كانون الأول الماضي، قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية.

وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في بيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.

ويسمح بتناول الدواء الفموي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كغ تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.

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