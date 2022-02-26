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الهلال الاحمر الايراني: مستعدون لايصال المساعدات الاغاثية الى اوكرانيا

الهلال الاحمر الايراني: مستعدون لايصال المساعدات الاغاثية الى اوكرانيا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكدت جمعية الهلال الاحمر الايرانية استعدادها لايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى المدنيين المتضررين بحرب اوكرانيا.

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها رئيس الجمعية بيرحسين كوليوند الى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أكد استعداد الجمعية ايفاد فرق مختصة بشؤون الاغاثة والانقاذ والصحة والعلاج مع كامل المعدات الاغاثية والعلاجية بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي الى اوكرانيا.

وعدّ نشاطات جمعية الهلال الاحمر الايرانية تصب في سياق الاهداف الانسانية وتقديم المساعدات والعون الى ضحايا النزاع المسلح.

ولفت الى انه متى ماتوفرت الظروف الامنية والسياسية سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لايفاد فرق الهلال الاحمر الايرانية الى اوكرانيا.

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