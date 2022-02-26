زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف خطوة وضيعة

العالم-اوروبا

وقالت في تصريح متلفز: "لا أعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه، لكن اعتماد العقوبات لمنع الحسابات الشخصية لبوتين ولافروف في الخارج خطوة دنيئة".

وأضافت: "إذا كان من الممكن فرض عقوبات شخصية لموقف عدواني تجاه بلد ما، فيبدو لي أن نصف أمريكا لا يجب أن تدخل إلى أي مكان، وخاصة إلى أراضي بلادنا. من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحدث هذا".

وتابعت: "فرضت العقوبات حتى قبل دخول القوات الروسية أوكرانيا.. تم تبني هذه العقوبات الثلاثاء الماضي، من الواضح أنه تم تطويرها عشية ذلك، وإعلانها ليلة الـ24 من الشهر. وإذا كانوا يقصدون العملية الروسية الآن، فحتى ليلة الـ24 لم يتم نشر أي جندي روسي" في أوكرانيا.