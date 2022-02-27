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مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في أوكرانيا
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأحد اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب "دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة" الإثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

العالم - أوروبا

أفادت بذلك مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أمس السبت.

,نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" و"بالطبع إدانة الحرب".

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع في أوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

ويوم الجمعة استخدمت روسيا حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أحداث أوكرانيا نظرا "لطابعه المعادي لروسيا"، حسبما وصفه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

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