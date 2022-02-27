بغداد تعلن إخلاء سبيل 4 عراقيين احتجزوا غربي أوكرانيا

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، يوم السبت، : "حال ورود معلومات إلى سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفيف) غرب أوكرانيا، تدخلت السفارة وخاطبت الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز".

وأضافت، أن "الجهود أثمرت عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للإطمئنان على أوضاعهم".

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن "المواطنين العراقيين الأربعة توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثا عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفظ عليهم".

ودعت السفارة الجالية العراقية في أوكرانيا إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى.