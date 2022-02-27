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فتح أول طريق ببغداد بعد اغلاق ضمن خطة زيارة الامام الكاظم (ع)

فتح أول طريق ببغداد بعد اغلاق ضمن خطة زيارة الامام الكاظم (ع)
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء السبت، عن فتح طريق شرقي العاصمة العراقية بغداد.

العالم-العراق

وقالت المرور في بيان، إن "مفارز المرور العامة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية شرعت بفتح الطريق من ساحة الطاقة بأتجاه الزعفرانية وبأتجاه جسر المعسكر".

ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

ويتوجه مئات الالاف من الزائرين سنويا في الـ25 من شهر رجب الاصب صوب مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد مشياً على الاقدام لاداء مراسم الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، في وقت تنتشر فيه المئات من المواكب الخدمية والطبية على طول الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الاخرى لتأمين الاحتياجات للزائرين.

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