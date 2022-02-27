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تعليقاً على أزمة أوكرانيا..

بكين: على واشنطن أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك

بكين: على واشنطن أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في تعليقه على الأحداث حول أوكرانيا، إن الولايات المتحدة يجب أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف في تغريدة على تويتر: " يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته برسم كاريكاتوري، ظهر فيه العم سام وهو يطرح سوال: "لماذا لا تبذل الصين المزيد من الجهد لإخماد الحريق؟". وخلال ذلك يقوم العم سام بواسطة البنزين بإخماد الحريق في أوكرانيا.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إنه يجب في الوضع حول أوكرانيا، التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول.

كما أكد أن الجانب الصيني يؤيد التسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات.

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