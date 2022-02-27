الدبيبة يدعو مرشحي انتخابات البرلمان للنزول الى الشوارع

العالم - ليبيا

وقال الدبيبة، في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، بثته صفحة "حكومتنا" على موقع "فيسبوك"، الخميس: "ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا.. إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول".

ووجه حديثه إلى الحضور قائلا: "يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب بشهر طرح الدستور للتعديل، نظرا لمعارضة الأمازيغ للمسودة المطروحة، يجب أن تعملوا على تعديلها وتطرحوها للاستفتاء".

ودعا المرشحين إلى التحرك للمطالبة بإنجاز الانتخابات، قائلا: "لا بد أن تتحركوا وتطالبوا بحقكم في إنجاز الانتخابات، نحن الآن صنعنا المركبة وهي تحديد موعد الانتخابات.. فماذا أنتم فاعلون؟ تحركوا وحركوا الناس الذين منحوكم التزكيات، لديكم قوة الشعب أخرجوا إلى الميادين وأقميوا الندوات وأنا داعمكم.. نحن نريد هذه الانتخابات حتى تشكلوا حكومة وأنا أسلم لها".



وتابع: "أنا خادم الليبيين، وكل المساعي إلى هذا المبتغى أنا معكم فيه، لا تعولوا على الأجانب لوضعكم في هذه الكراسي، فقوتكم من قوة الشعب... تحدثت مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الموضوع وهي ليس لديها أي مشكلة في إجراء الانتخابات".

وواصل: «في حديثي مع رئيس الوزراء الجزائري، دعم فكرة إنجاز الانتخابات البرلمانية، حتى لو فعلتم ذلك بشكل منفرد كل دائرة على حدة، وسنعمل على ملف التصويت الإلكتروني ببصمة العين، وسنطرح ذلك كتجربة في الأيام المقبلة".



ورفض الدبيبة تحميله مسؤولية إعلان القوة القاهرة، التي حالت دون إجراء الانتخابات، قائلا: "أنا أحد المتهمين بوضع القوة القاهرة بمنع الانتخابات وهذا غير معقول".

وقال إنه كان على عاتقه مسؤوليتان بخصوص إجراء الانتخابات، الأولى توفير الأمن وقد ساعد وزارة الداخلية، والثانية تقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخصص لها 50 مليون دينار لتسهيل العملية.

وواصل: "تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات وهذا من حقي رغم تعسف شرط التوقف عن العمل ثلاثة أشهر، لكن التزمنا بذلك وانتظرنا ولم تتم الانتخابات، هل ننتظر العالم ينقذنا؟ العالم منشغل بمشاغله، أنا لدي 7 أشهر فقط في الحكومة، بينما هم في مناصبهم منذ 8 سنوات، فهذه المقاربة غير صحيحة والمقارنة غير عادلة".

وقال الدبيبة إن: هناك "مخطط بشكل واضح، وهو خلق ربكة وصراع والعودة إلى النقطة الأولى.. مخطط تغيير الحكومة واستهدافي بشكل شخصي جاء بعد أن وجدوا إنجازات الحكومة في حل بعض المختنقات مثل التطعيمات ومساعدة الشباب المؤهلين للزواج ومعاشات الضمانات، وقالوا إن هذه مبالغ كبيرة وإني أريد تكوين شعبية وهي مبالغ صغيرة لا تذكر بعد تغير سعر الصرف".

وأشار إلى أن مجلس النواب "استولى على كل السلطات" بشكل غير مقبول، مؤكدا ضرورة الفصل بين السلطات.

وتابع قائلا: "لا بد من خروج دستور ليبي وهذه أهم نقطة، ولذلك نقول إلى متى التمديد؟".