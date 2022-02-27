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أمريكا تدين إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية

أمريكا تدين إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن إدانتها لعملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

العالم - الأميركيتان

وأصدرت قيادة القوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا رسميا وجاء فيه "نحن على علم بإطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية ونجري مشاورات وثيقة مع جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع حلفاء وشركاء آخرين في المنطقة".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تدين هذا الإطلاق وتدعو كوريا الشمالية بالامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار بالرغم من تقديرنا أن هذا الحادث لا يشكل تهديدا وشيكا للأفراد الأمريكيين أو الأراضي الوطنية أو حلفائنا فإننا سنواصل مراقبة الوضع".

وأطلقت كوريا الشمالية، ليل السبت/الأحد، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

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