بالفيديو.. واشنطن تستغل اوكرانيا في تطويق الدب الروسي

العالم – خاص بالعالم

واعتبر الكاتب السياسي دخول اوكرانيا الى حلف الشمال الاطلسي هو لعب بالنار وتجاوز للخطوط الحمراء.

واضاف محمد نور الدين ان موسكو لم تحصل على جواب حاسم بان اوكرانيا لا تريد الانضمام الى حلف الناتو وان الحلف لا يسعى لمحاولة تخفيض الاسلحة لهذا قامت بتلك العملية العسكرية.

واوضح الكاتب السياسي انه على الرغم من وجود اتفاق على الحد الادني بين الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الا ان هناك خلفات بينهما لان اوروبا مرتبطة بالغاز والطاقة الروسية وليس من مصلحتها الدخول في حرب من اجل اوكرانيا.

واكد محمد نور الدين ان عدم رغبة وقدرة امريكا على الدخول في حرب مع روسيا وانها وجدت الحل البديل في محاولة تطويقها بعقوبات اقتصادية.

وشدد الكاتب السياسي على ان دخول روسيا الى اوكرانيا كان هو الانجاز الاول في انتصار واضح وان كييف سوف تسقط لا محالة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...