الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الإمارات امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

الإمارات امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

امتنعت دولة الإمارات، عن التصويت لفائدة قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بمجلس الأمن خلال جلسة الجمعة الماضية، فيما سقط المقترح الأمريكي بعد أن استخدمت موسكو الفيتو.

العالم - الإمارات

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، في حين استخدمت روسيا "الفيتو".

وكان من شأن القرار أن يدين الغزو الروسي ضد أوكرانيا ويطالبها بالانسحاب الفوري من أراضي الأخيرة.

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا التي انطلقت، فجر الخميس الماضي، وسط إدانة دولية واسعة لموسكو.

وفي أول بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، إلى "وقف فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية" في أوكرانيا.

وقالت المندوبة الإماراتية الدائمة، لانا نسيبة، في بيان نشرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بعنوان "شرح الإمارات للتصويت في مجلس الأمن الدولي"، إن دولة الإمارات تؤيد وقف تصعيد العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية.

ولم تذكر وزارة الخارجية روسيا في البيان، وبدلاً من ذلك دعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وركزت على التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأثار البيان "قلقا خاصا من العواقب على المدنيين الموجودين في أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بحسب تغريدة للخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في زيارة للعاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن الإمارات تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي بداية السنة الجارية بعد فوزها بعضويته في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

روابط ذات صلة

أوروبا تشكر الكويت على دعم أوكرانيا في مجلس الأمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

شاهد..قمع الاحتلال لوقفة احتجاج فلسطينية في الضفة

الإمارات امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

لوكاشينكو يؤكد إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع أوكرانية

شاهد.. استمرار محاكمة متزعم جماعة "الأحوازية" الإرهابية في ايران