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مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة النقض المصرية أمس السبت، بتأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية.

العالم - مصر

وحسب موقع "روسيا اليوم" قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 الشهر الماضي، الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات «جماعة الإخوان» في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار عن محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتضم القائمة كلاً من: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر فضلاً عن آخرين.

وجاء حكم محكمة النقض أمس السبت، الذي تم الطعن به من عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الذين صدر الحكم الجنائي عليهم.

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