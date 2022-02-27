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شاهد.. استمرار محاكمة متزعم جماعة "الأحوازية" الإرهابية في ايران

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

عقدت اليوم الأحد الجلسة الخامسة من محاكمة المدعو فرج الله كعب الملقب حبيب اسيود متزعم جماعة ارهابية تدعى "الأحوازية" ووجهت لأسيود تهمة الإفساد في الأرض الى جانب تشكيل وإدارة حركة إرهابية وتخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية وتدمير الممتلكات العامة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم - خاص العالم

وقال مراسل قناة العالم أن الجلسة بدأت صباح اليوم بحضور ممثل المدعي العام ليشرح ما فعله هذا المجرم الإرهابي ضد الشعب الإيراني حيث تحريض الشعب الإيراني ضد التعامل الإقتصادي مع الصين وكذلك معارضة الصحوة الإسلامية من قبل هذه المنظمة الإرهابية والإقرار في غسيل الأموال وترويج فرق الوهابية في محافظة خوزستان وكذلك تحريض الشعب ضد الحكومة خلال فترة السيول التي اجتاحت محافظة خوزستان عام 2019.

وتابع مراسل العالم بأن المجرم اقر بتحريض المواطنين للإنضمام الى الفرقة الوهابية والفرق الإرهابية كما اعترف بجميع هذه الاتهامات.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في 12 نوفمبر 2020 اعتقال زعيم زمرة "الأحوازية" الإرهابية التي نفذت عدة عمليات ارهابية ضد الشعب الإيراني.

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