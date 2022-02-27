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وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

العالم - روسيا

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".

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وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

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