استمرار نزوح آلاف الأوكرانيين الى دول الجوار للاتحاد الاوروبي

العالم - خاص بالعالم

وأظهرت بيانات شرطة الحدود أن أكثر من ثلاثة واربعين ألف أوكراني فروا إلى رومانيا في الأيام الثلاثة الماضية عبر أربع نقاط تفتيش حدودية برية وكذلك عبر نقاط تفتيش حدودية مع مولدوفا. كما غادر آلاف منهم البلاد بالفعل في طريقهم إلى بلغاريا والمجر.

بولندا أعلنت عن وصول مئة الف نازح من أوكرانيا مؤكدة بانهم دخلوا أراضيها وكشفت وزارة الداخلية البولندية عن وصول أكثر من تسعة آلاف شخص الى البلاد خلال الساعات القليلة الماضية مشيرة إلى أن السلطات البولندية تسهل إجراءات الدخول للنازحين الأوكرانيين،وتوفر لهم المساعدات الإنسانية عبر منظمات مختلفة.

وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا ومنها إلى بولندا،

ووصل الى رومانا يوم امس أكثر من عشرة آلاف أوكراني كما استقبلت سلوفاكيا قرابة ثلاثة آلاف آخرين، كما تدفقت أعداد من اللاجئين على المجر ومولدوفا ووصلت الدفعة الالى من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد.

في هذه الأثناء، خرجت في لندن لليوم الثاني مظاهرات تطالب بمواقف غربية أقوى ضد روسيا، في حين تمت إضاءة معالم مدنية باللونين الأصفر والأزرق تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا.

وفي واشنطن، تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض للتنديد بالهجوم الروسي، وكانت أماكن أخرى في واشنطن شهدت مظاهرة مماثلة.

كما تجمع محتجون أمام القنصلية الروسية في مدينة إسطنبول التركية رفضا للحرب الدئراة في اوكرانيا.

وشملت الاحتجاجات العاصمة الجورجية تبليسي، وبثت حسابات في وسائل التواصل صور مظاهرات حاشدة في المدينة ضد الحرب في أوكرانيا.

وفي بيونس آيريس، تظاهر مئات الأوكرانيين والأرجنتينيين دعما لأوكرانيا.ونظمت كذلك مظاهرات داعمة لأوكرانيا في كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وفي السياق، تظاهر المئات من الأوكرانيين في العاصمة الأردنية عمان تضامنا مع أوكرانيا.

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