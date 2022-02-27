مشروع لاختيار عاصمة اللغة الفارسية في إطار جائزة دولية

العالم - إيران

وأقيم اليوم الأحد الاجتماع السنوي الثامن لمؤسسات تعليم اللغة الفارسية في العالم برعاية "مؤسسة سعدي" ووزارة الخارجية، عقد اليوم في كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية.

وأشار خطيب زاده خلال الاجتماع إلى أن دعم مؤسسات تعليم اللغة الفارسية، والتعاون الأكاديمي، وزيادة المنح الدراسية للأجانب، وتخصيص الجوائز وإقامة مهرجانات اللغة الفارسية هي من ضمن سياسات وزارة الخارجية لتوسيع اللغة الفارسية والحفاظ عليها.

وأعلن عن تقديم وزارة الخارجية مشروعا لاختيار عاصمة اللغة الفارسية وقال: أنجزت الأبحاث في هذا الخصوص وهذه الفعالية ستقام في إطار جائزة دولية للدراسات الإيرانية.

ولفت إلى الانتهاء من وضع قاعدة بيانات اللغة الفارسية في وزارة الخارجية وقال: إن هذه المعلومات توجه الأنشطة التي يمكننا القيام بها في المستقبل.

‏وأقيم الاجتماع السنوي الثامن للمؤسسات الناشطة في مجال تعليم اللغة الفارسية في العالم برعاية مؤسسة سعدي ووزارة الخارجية بحضور غلام علي حداد عادل رئيس مؤسسة سعدي، والمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي، ورئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية محمد مهدي إيماني بور، ومساعد وزير العلوم حسین سالار آملي.