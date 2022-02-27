قاليباف يدعو للحفاظ على البنية التحتية النووية في حال التوصل لاتفاق

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.

خطيب زادة شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي 'محمد باقر قاليباف' شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا الى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق.

قاليباف اشار خلال إجتماع لمجلس الشورى الإسلام إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة.

هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ‌كني الى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة.

حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا وتم التشديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.

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