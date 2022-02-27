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تحذير من مخطط إسرائيلي يشرعن بؤر استيطانية

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

في حكومة الاستيطان الاسرائيلية التي يراسها نفتالي بينت يفكرون في كل دقيقة لزيادة الاستيطان وتعميقه على حساب الارض الفلسطينية.

العالم - مراسلون

مركز الدفاع عن الاراضي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف النقاب في الساعات الاخيرة عن مخطط اسرائيلي لربط البؤر الاستيطانية التي يصنفها الاحتلال تفسه بانها غير شرعية بشبكات الكهرباء والماء تمهيدا لتحويلها الى مستوطنات تنهش المناطق الفلسطينية لا سيما المصنفة"ج".

وقد يكون الهدف الاهم لهذا المخطط السيطرة قدر الامكان على مناطق ج وفرض حقائق فيها تجبر الفلسطينيين مستقبلا على القبول بالامر الواقع وبتبادل الاراضي الذي تفضله تل ابيب.

في تقرير المركز ذاته رصد لتصريحات اعضاء الحكومة الحالية وعلى راسهم وزير البناء الاسرائيلي زئيف اليكن والذي توعد بان يكون العام المقبلهو العام الاكثر زخما في البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، تصريحات ينافس فيها اعضاء حكومة بينت بعضهم البعض لكسب اصواتالمستوطنين الذين يصبون اصواتهم في الانتخابات الاسرائيلية لمن يسرق اكثر ارضا فلسطينية .

على الفلسطينيين في المرحلة المقبلة ان يستعدوا لمواجهة ميدانية مع الاستيطان ولمواجهة سياسية برفض ما ينتج عن هذا الاستيطان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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