مجلس السلم العالمي يؤكد دعمه لسوريا امام سياسات الغرب

العالم - سوريا

وجدد تسافداريديس خلال لقائه السفير السوري في العاصمة الكوبية هافانا ادريس ميا وقوف مجلس السلم العالمي إلى جانب سوريا مشدداً على أن المجلس لن يدخر جهداً في فضح السياسات الإمبريالية الأمريكية والغربية التي تتحمل مسؤولية الأضرار التي أصابت سوريا بسبب دعم هذه الدول للتنظيمات الإرهابية وجرائمها بحق السوريين.

كما أدان السكرتير التنفيذي لمجلس السلم العالمي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سوريا مذكراً بسجل الكيان الإسرائيلي الحافل في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

من جانبه جدد رئيس المعهد الكوبي للتضامن مع الشعوب (الإيكاب) فرناندو غونزاليس دعم وتضامن المعهد وجميع المنظمات الشبابية الكوبية مع سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

وأشار غونزاليس إلى أن المعهد نظم خلال السنوات الماضية العديد من الفعاليات والنشاطات المؤيدة والداعمة لسوريا.

بدوره عرض سفير سوريا لدى كوبا دور الاحتلالين الأمريكي والتركي في نهب وسرقة موارد وثروات سوريا ودعمهما للننظيمات الإرهابية فيها مؤكداً تصميم سوريا قيادة وجيشاً وشعباً على دحر الإرهاب أينما كان على امتداد الجغرافية السورية.

وعبر ميا عن شكره لمواقف مجلس السلم العالمي حيال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا منذ قرابة 11 عاماً.