اشتباكات بين الأسرى الفلسطينيين وجنود الإحتلال في سجن ريمون

العالم - الإحتلال

وأوضح نادي الأسير في بيانٍ له، أن وحدات القمع اقتحمت قسمي "3" و"8" في سجن "ريمون"، مضيفًا أن حالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.

وبيّن أن الأسرى أغلقوا اليوم الأقسام، واعتصموا في ساحات فورة، وسط خطوات تصعيدية وانتفاضة مستمرة داخل السجون رفضًا لإجراءات الاحتلال العقابية.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ 22 تواليًا؛ رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم، وآخرها محاولة تقليص ساعات خروجهم إلى الساحات، والتي يواجهها الأسرى حاليًا بأدوات مختلفة من إضراب وإغلاق للأقسام وحل للتنظيمات.

ودعت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال جماهير شعبنا إلى المشاركة الثلاثاء القادم في يوم نفير وغضب شعبي في الوطن وخارجه، نصرة وإسنادا لهم مع تواصل انتفاضتهم داخل السجون، رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأهابت الحركة الأسيرة في بيان لها حول انتفاضة السجون، بالمشاركة الشعبية في مسيرات الإسناد التي ستنطلق من مراكز المدن عند الساعة 11:00 صباحًا باتجاه نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات الوطن.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها "أن انتفاضتنا لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبنا بوقف التغول الصهيوني عبر إدارة السجون علينا وعلى منجزاتنا".

وأضافت أنها تسير "نتيجة التعنت الصهيوني نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة كافة السجون والفصائل دون استثناء"، مطالبة شعبنا "بأوسع حملة إسناد لنا خلال هذا الإضراب".

كما طالبت "جماهير شعبنا وقواه وفئاته الحية بالوقوف إلى جانبنا بكافة الأدوات الضاغطة على المحتل الغاصب حتى إرجاع حقوقنا وتحقيق حريتنا التي هي أساس حل مشاكلنا ومعاناتنا".

ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة إلى تشكيل لجان طوارئ مساندة لحراكنا في السجون بحراك في الشارع وعند نقاط التماس.