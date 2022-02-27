الأعرجي يبحث مع السفير الكندي الأزمة الروسية الأوكرانية

العالم - العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان ، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الكندي في بغداد، غريغوري غاليغن، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، لاسيما مايجري من تصعيد للأزمة بين روسيا وأوكرانيا".



وأشاد الأعرجي، وفق البيان، "بما قدمته كندا من جهود، خصوصا في الحرب ضد داعش وكل أشكال التطرف، مثمنا دور الحكومة الكندية الداعم للعراق".



وبين، أن "الحكومة العراقية بذلت جهوداً كبيرة في إعادة وتوطين العوائل من النساء والأطفال في مخيم الهول، والبالغ عددهم 1750 شخصا، تم تأهيلهم وإعادة توطين الكثير منهم في مناطقهم".



كما جرى التأكيد، بحسب البيان، على "استمرار البلدين بالتعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية".