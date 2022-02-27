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ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف

ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع في الجيش الروسي إلى وضع خاص، يدل على خطورة الموقف.

العالم - أوروبا

وقال: "التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة.. الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات".

وأضاف: "نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوفق في مسألة التفاوض في منطقة غوميل في بيلاروس مع الجانب الروسي".

وتابع: "لطالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في محادثاتها مع الأوكرانيين".

وأشار إلى أن "الموافقة على عضوية أوكرانيا في الناتو تحتاج لإجماع في الحلف".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

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