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البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لضمان استقرار القطاع المالي

البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لضمان استقرار القطاع المالي
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد البنك المركزي الروسي يوم الأحد، إن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد في أي موقف.

العالم - أوروبا

وقال البنك في بيان: "النظام المصرفي الروسي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل من دون انقطاع في أي موقف".

وأشار إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية "SPFS" وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية.

ووافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.

وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.

وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقاً للتعليمات القانونية".

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البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفي من الموارد لضمان استقرار القطاع المالي

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