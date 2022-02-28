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أحد أعضاء وفد أوكرانيا يكشف توقعاته في المحادثات مع روسيا

أحد أعضاء وفد أوكرانيا يكشف توقعاته في المحادثات مع روسيا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال دافيد أراخاميا عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، إنه يتوقع "بعد حل الوضع في البلاد، أن تستخلص السلطات الاستنتاجات وتتخذ القرارات المتعلقة بالكوادر".

العالم-اوروبا

وأكد أراخاميا رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" ببرلمان أوكرانيا، إن وفد بلاده خلال المفاوضات مع روسيا سيستمع إلى جميع المقترحات وسيقوم "بتقييمها بهدوء".

في وقت سابق، قال المحلل السياسي البيلاروسي يوري فوسكريسنسكي، المطلع على تنظيم المفاوضات، إنه تم ضم رئيس كتلة "خادم الشعب" دافيد أراخاميا إلى الوفد الأوكراني في المحادثات مع الجانب الروسي، التي ستعقد في منطقة غوميل في بيلاروس صباح الاثنين.

في 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مراسيم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014.

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا.

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أحد أعضاء وفد أوكرانيا يكشف توقعاته في المحادثات مع روسيا