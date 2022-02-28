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الصحة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية

الصحة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية في كربلاء.

العالم-العراق

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاریخ 27/2/2022، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وكالة عباس صباح محمد، وعضوية مدير قسم تفتيش المؤسسات الحكومية/ دائرة التفتيش فراس حسام الدين مجید، و مدير قسم الأداء الصحي / دائرة التفتيش مهند صلاح داود، و مدير القسم القانوني / الدائرة الادارية والمالية والقانونية فريد كاظم سدرة، ورئیس مهندسين اقدم / مكتب المدير العام/ دائرة التفتيش هناء مهدي غني، و رئیس مهندسين/ قسم تفتيش المؤسسات الحكومية /دائرة التفتيش شيماء محمود محمد".

ووفق الوثيقة، فإن "اللجنة تهدف للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام التابعة لدائرة صحة كربلاء المقدسة مساء يوم امس الأحد".

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى الهندية في كربلاء مساء الاحد عن وفاة ثلاث نساء وفق مصدر محلي.

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