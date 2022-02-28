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شاهد..استعداد الشعب الايراني لاستقبال عيد النيروز من قلب طهران

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

يستعد الشعب الايراني هذه الايام لاستقبال عيد النيروز التراثي بنشاط وحيوية، حيث تصبح الاسواق في کافة ارجاء ايران تكتظ بالناس ولا سيما سوق طهران الكبير (بازار بزرگ).

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في حديث لبرنامج "صباح جديد"، إن الايرانيين تعودوا على حركة الشراء والتسوق في اخر شهر من السنة الهجرية الشمسية حيث تصبح الاسواق في كافة انحاء البلاد تضج بالناس والحركة والبهجه وذلك استعداد لاستقبال عيد النيروز ومن اكثر الاماكن اكتظاظ هذه الايام سوق طهران الكبير(بازار بزرگ) الذي يعد عند الايرانيين جزء من التراث الوطني.

واشار مراسلنا الى ان الشراء يعد من ضمن الاعمال التي يقوم بها الايرانيون من اجل استقبال عيد النيروز وكذلك يقمون بتظيف البيوت والمحلات، ملفتا ان الذهاب للتبضع تعد عادة سنوية تعود عليها الايرانيون في مطلع السنة الشمسية الايرانية من اجل شراء المستلزمات.

واوضح مراسلنا، ان سوق طهران الكبير(بازار بزرگ) یعتبر القلب النابض للتجارة والشراء لدى الايرانيين في العاصمة الايرانية طهران.

هذا وعيد النَّيْرُوزُ هو عيد رأس السنة الايرانية، والذي يوافق يوم الاعتدال الربيعي أي 21 من مارس في التقويم الميلادي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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