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شاهد..السبب الحقيقي لحظر المادة الإعلامية الروسية

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والاعلام سعید دودين عن الف شبكة تعمل في 90 دولة تحت اشراف وتمويل الاستخبارت الاميركية، وذلك من اجل تظيل الرأي العام.

العالم - خاص بالعالم

وقال دودين في حديث لقناة العالم الاخبارية من خلال التغطية الخاصة باخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا من يومها الخامس، إن كل الحروب التي قادها الدول الامبريالية حول العالم تم تبريرها باكاذيب ملفقة ومدروسة من قبل الولايات المتحدة الاميركية، مثل الحرب العدوانية على فيتنام.

واضاف انه تم حظر الاعلامي الروسي من قبل واشنطن بسبب معرفة الغرب بمدى تاثير الاعلام الروسي في الرأي العام ومدى مصداقية هذا الاعلام في نقل الحقيقة.

هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ادانة لروسيا على خلفية عملياتها العسكرية في اوكرانيا بعد رفض موسكو للقرار.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا إن اوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة تحركها العسكري في اقليم دونباس، وأضاف أن القوات الروسية لا تستهدف المواطنين، متهما الجيش الاوكراني باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إن القوميين الأوكرانيين هم من يقصفون المدنيين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد..السبب الحقيقي لحظر المادة الإعلامية الروسية

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