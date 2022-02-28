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العثور على 5 أوكار لداعش ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك 

العثور على 5 أوكار لداعش ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك 
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، العثور على خمس مضافات لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك.

العالم-العراق

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (حويجة مسيرة ) ضمن قاطع عمليات سامراء أسفرت العملية عن العثور على اربعة أوكار تحتوي بداخلها على افرشة منام ومواد غذائية وطبية وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط ".

وفي السياق ذاته، "نفذت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية تفتيش منطقة (وادي الكرحة) جنوب غرب محافظة كركوك، تم خلالها العثور على مضافة تابعة للعصابات الإرهابية المهزومة".

وأوضح البيان، أنه "تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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العثور على 5 أوكار لداعش ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك 

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