الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: العملية الروسية في اوكرانيا أظهرت هذه الحقيقة!

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في العلاقات الدولية عوني الحمصي، ان الامين العام للامم المتحدة عندما يتحدث في كلمته عن نظام دولي جديد وعن حقوق الانسان والهجرة الغير شرعية واللاجئين والمناخ، لم يذكر السببب لكل ما جرى ومن المسؤول عن ذلك.

خاص بالعالم

وقال الحمصي لقناة العالم خلال تغطية مباشرة لتطورات اليوم الخامس من الحرب في اوكرانيا:: ان هناك حلقة فارغة في خطابه فهو لم يتحدث عن الهجمات الارهابية واسباب السياسات الخاطئة التي تقوم بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بدعم الارهاب وغيرها، والتي تترك اضراراً بشرية وعلى الاقتصاد ونقص الغذاء والحاق الاضرار بالبنية التحتية، محملاً الامم المتحدة برفض الضمانات الامنية والتفاوض والتحكيم والقانون الدولي.

واعتبر ان العملية العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية، تبين بان الغرب والولايات المتحدة الامريكية كان يخطط لضرب الاستقرار في المنطقة والتمهيد للصهاينة الجدد والارهابيين لادارة العالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المرفق اعلاه..

روابط ذات صلة

شاهد..السبب الحقيقي لحظر المادة الإعلامية الروسية

بالفيديو..آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى الإسراء والمعراج.. جبهة العمل: للحفاظ على صيغة العيش المشترك وعدم الانصياع إلى دعوات التفرقة

مذيع مصري يثير غضب المنقوش + فيديو

زيلينسكي: نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري

بالأسماء.. البرلمان العراقي يصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة

البرلمان العراقي يباشر بمناقشة سعر صرف الدولار

انفوغرافيك.. المغامرات العسكرية الاميركية في العالم على مدار التاريخ 