شاهد: العملية الروسية في اوكرانيا أظهرت هذه الحقيقة!

خاص بالعالم

وقال الحمصي لقناة العالم خلال تغطية مباشرة لتطورات اليوم الخامس من الحرب في اوكرانيا:: ان هناك حلقة فارغة في خطابه فهو لم يتحدث عن الهجمات الارهابية واسباب السياسات الخاطئة التي تقوم بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بدعم الارهاب وغيرها، والتي تترك اضراراً بشرية وعلى الاقتصاد ونقص الغذاء والحاق الاضرار بالبنية التحتية، محملاً الامم المتحدة برفض الضمانات الامنية والتفاوض والتحكيم والقانون الدولي.

واعتبر ان العملية العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية، تبين بان الغرب والولايات المتحدة الامريكية كان يخطط لضرب الاستقرار في المنطقة والتمهيد للصهاينة الجدد والارهابيين لادارة العالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المرفق اعلاه..